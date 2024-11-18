сегодня в 19:30

Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Щелковском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.