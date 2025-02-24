Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.