сегодня в 18:42

Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.