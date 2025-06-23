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Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.