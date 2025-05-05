Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах в связи с возможными осадками, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.