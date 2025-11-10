Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла
Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф
В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.