Дороги Подмосковья в понедельник утром загружены на 5 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.