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Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 4 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано почти 1,1 млн автомобилей, что на 1,3% выше среднего значения прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Боровском, Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Каширском, Ленинградском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию. По возможности участников дорожного движения просят минимизировать поездки в активные солнечные часы, так как в понедельник температура поднимется выше 30 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.