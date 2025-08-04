Дороги Подмосковья в понедельник утром загружены на 4 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в области в течение дня пройдет дождь, местами с грозой. Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.