Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 4 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.