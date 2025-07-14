Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 4 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1,135 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-4 «Дон», Варшавском, Волоколамском, Каширском, Ленинградском, Минском, Можайском, Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе и и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в области в течение дня ожидается дождь, местами возможна гроза. Будьте предельно внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. При возникновении ЧС незамедлительно звоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.