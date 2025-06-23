сегодня в 13:48

Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 4 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.