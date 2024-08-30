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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Мякининском, Борисовском, Можайском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.