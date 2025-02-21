Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов
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В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Дмитровском шоссе и съездах с МКАД.
Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.