Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Дмитровском шоссе и съездах с МКАД.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.