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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Дмитровском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Всех жителей и гостей региона призывают быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей, а также быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.