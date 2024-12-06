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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными при парковке во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.