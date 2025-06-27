Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов
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В пятницу вечером загруженность дорог Московского региона составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.
Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.
«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.