Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Пятницком, Рублево-Успенском, Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, и Горьковском шоссе.

В выходные синоптики прогнозируют небольшой дождь и местами грозы. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД: не превышать скоростной режим, дистанцию. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломки или ДТП следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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