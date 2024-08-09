Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла
В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителей просят в связи с осадками и усилением ветра во время дождя быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.