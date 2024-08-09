Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей просят в связи с осадками и усилением ветра во время дождя быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.