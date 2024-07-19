сегодня в 11:45

Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 5 баллов

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах области зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Калужском, Волоколамском, Ленинградском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей в связи с осадками и усилением ветра во время грозы быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.