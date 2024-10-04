сегодня в 12:02

Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 5 баллов

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.