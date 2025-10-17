сегодня в 09:33

Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 5 баллов

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.