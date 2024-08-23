сегодня в 12:20

Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Щелковском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Пятницком, Носовихинском и Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.