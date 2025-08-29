сегодня в 13:16

Дороги Подмосковья в пятницу утром были загружены на 4 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками. Также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.