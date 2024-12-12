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Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 8 баллов

В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 8 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.