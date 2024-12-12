Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 8 баллов
В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 8 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.