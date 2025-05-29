Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.