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Дороги Подмосковья в четверг вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Расторгуевском, Варшавском, Рублево-Успенском, Горьковском, Ярославском, Володарском, Тураевском и Лыткаринском шоссе и трассе М-5 «Урал».

Водителям напоминают о соблюдении требований дорожных знаков, их просят не превышать скорость, не совершать резких маневров и быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.