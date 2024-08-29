Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.