сегодня в 10:30

Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 4 балла

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.