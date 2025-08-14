Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 4 балла
В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.
«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.