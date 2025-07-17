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Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 4 балла

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 миллиона транспортных средств, что на 0,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на трассе М-4 «Дон», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в течение дня местами по области пройдет дождь, поэтому Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.