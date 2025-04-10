Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на 4 балла

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 894 тыс. автомобилей, что на 3,7% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Щёлковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Если вы успели поменять резину, то воздержитесь от поездок на личном автомобиле и воспользуйтесь общественным транспортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.