Дороги Подмосковья в четверг утром были загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.