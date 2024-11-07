сегодня в 12:19

Дороги Подмосковья в четверг утром были загружены на 5 баллов

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей в связи с возможными осадками призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.