Дороги Подмосковья в четверг утром были загружены на 4 балла

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона было зафиксировано 952 тыс. автомобилей, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Калужском, Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.