Дороги Подмосковья утром загружены на 3 балла

Загруженность дорог Подмосковья утром 30 сентября составила 3 балла. Движение затруднено на ряде шоссе и на А-107 в районе Подольска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 30 сентября загруженность дорог Московской области составила 3 балла. Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Каширском, Домодедовском, Минском, Можайском, Ильинском и Пятницком шоссе, а также на А-107 в районе Подольска.

В министерстве призвали водителей быть особенно внимательными вблизи мест, где много пешеходов. Автомобилистам рекомендовали не спешить, соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила перестроения.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале ведомства в «МАКС».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.