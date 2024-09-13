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Дороги Подмосковья утром в пятницу были загружены на 5 баллов

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона было зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдались в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Пятницком, Ярославском, Рублево-Успенском, Калужском, Носовихинском, Рязанском, Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.