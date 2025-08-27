Дороги отремонтировали в 4 селах округа Воскресенск

Специалисты МБУ «БИО» регулярно проводят ремонтные работы на дорогах городского округа Воскресенск. Так, в селах Константиново, Ачкасово, Косяково и Конобеево выполнена отсыпка щебнем, а в деревнях Степанщино и Чемодурово дополнительно сделано профилирование и отсыпка асфальтной крошкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данные мероприятия значительно улучшают состояние дорог и делают передвижение по ним удобнее и безопаснее. Кроме того, рабочие продолжают заниматься ямочным ремонтом дорожного покрытия на всей территории округа.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» постоянно осуществляют комплекс мероприятий по поддержанию чистоты и порядка на улицах Воскресенска.

Регулярно осуществляется уборка мусора, покос травы, обрезка деревьев и кустарников, производится ремонт детских площадок и остановочных комплексов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.