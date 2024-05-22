сегодня в 11:55

На дорогах Подмосковья в среду утром было зафиксировано 875 тыс автомобилей

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На дорогах зафиксировано более 875 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.