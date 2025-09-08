«Дорога поразила»: о трассе «Новороссия» сняли документальный фильм

Новая трасса Р-280 «Новороссия» пролегает вдоль побережья Азовского моря, соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой и Геническ: ее уже называют ключевой артерией сухопутного маршрута из любой точки России в Крым, о ней сняли документальный фильм, сообщает Life.ru .

«Честно говоря, больше всего поразила именно дорога. Все сделали быстро и качественно: едешь и понимаешь, что путь — это уже часть отдыха», — рассказала одна из героинь фильма.

Улучшенные отрезки автотрассы могут похвастаться полностью обновленным дорожным полотном, современной системой освещения, новыми транспортными развязками и полосами разгона и торможения.

Теперь дорога способна пропускать до 25 тысяч машин ежедневно. От пограничной зоны и до Мариуполя трасса расширена до четырех полос, далее пока остается двухполосной, но качество асфальта хорошее, и проезд осуществляется без затруднений.