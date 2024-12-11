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Допрейсы общественного транспорта появятся в Шатуре в 2025 году

Для улучшения транспортного обслуживания населения внесены изменения в схему движения маршрута № 27 «Шатура — Дмитровский Погост». В данном рейсе предусмотрен заезд через населенные пункты: д. Высокорево, д. Горелово, д. Сычи и другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Изменена схема движения на шести межмуниципальных маршрутах (313к, 327к, 328к, 332к, 369к, 376к), в настоящее время маршруты следуют до остановочного пункта «МЦД Раменское».

В течение года корректируется расписание муниципальных маршрутов (26, 32, 33, 34, 35) под прибытие и убытие электропоездов.

В первом квартале 2025 года планируется ввод одного рейса с заездом в с. Пустоша по пригородному маршруту № 35 «Шатура — Черусти». На маршруте № 34 «Рошаль — Черусти» введут дополнительные рейсы в прямом и обратном направлении.

Летом этого года семь новых автобусов поступило в шатурский автопарк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.