Допостановку будут делать 8 поездов Курского и Рижского направлений 27 июля

27 июля в день проведения музыкально-исторического фестиваля «Гуляй город» в Подмосковье для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначает дополнительную остановку на платформе Молоди 8 пригородным поездам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 6334/6333 Новоиерусалимская – Чехов – прибытием в 11:05 в Молоди;

№ 6958/6168/6167 Тула-1-Курская – Румянцево – 12:31;

№ 6963 Москва-Пасс-Курская – Тула-1-Курская – 16:08;

№ 6962/6196/6195 Тула-1-Курская – Румянцево – 14:55;

№ 6216/6215 Серпухов – Дедовск – 17:33;

№ 6226/6225 Шарапова Охота – Волоколамск – 18:56;

№ 6970 Тула-1-Курская – Москва-Пасс-Курская – 21:45;

№ 6969 Москва-Пасс-Курская – Тула-1-Курская – 22:13.

Дополнительная остановка позволит повысить транспортную мобильность населения.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.