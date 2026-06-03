Дополнительный сбор будут брать с пассажиров электричек в Нижегородской области

Пассажиры электричек в Нижегородской области будут платить дополнительный сбор

С 8 июня пассажиры электричек в Нижегородской области будут платить дополнительный сбор при покупке билета в вагоне, сообщает pravda-nn.ru .

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания рассказала о введении дополнительного сбора в пригородных поездах региона. Новые правила начнут действовать с 8 июня.

Сбор в размере 50 рублей будут взимать со всех категорий пассажиров, которые покупают билет непосредственно в вагоне. Доплата коснется тех, кто не приобрел проездной документ заранее.

При этом дополнительный сбор не будет применяться при покупке билетов в пригородных кассах и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что с 3 июня начала курсировать ретроэлектричка по маршруту Нижний Новгород — Семенов.

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