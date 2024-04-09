Дополнительные турникетные павильоны построили на станции Пушкино в Подмосковье

На станции Пушкино в Московской области заработали два дополнительных турникетных павильона на 16 проходов — по восемь каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С учетом всех работающих павильонов теперь пассажирам ЦППК доступны 57 проходов, а пропускная способность станции в часы пик повысилась с 492 до 684 человек в минуту.

Пушкино является четвертой по востребованности станцией Ярославского направления — более 20 тыс. отправлений в сутки или порядка 7 млн в год. Благодаря новым турникетным павильонам пассажиры смогут быстрее проходить к поездам или выходить в город.

В обоих павильонах установлены билетные автоматы, чтобы пассажиры могли быстро оплачивать поездку, в том числе по банковским картам без необходимости обращаться в кассу. Также смонтировано современное светодиодное освещение.

Павильон, находящийся на пути большего числа пассажиров, оборудован пандусом для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.