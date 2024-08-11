Дополнительные поезда запустят между Белгородом и Москвой

РЖД запустит дополнительные составы между Белгородом и Москвой. Они будут курсировать в августе, сообщает «Бриф24» .

Поезд № 220 Белгород — Москва будет перевозить пассажиров ежедневно с 12 по 16 августа. Отправление из Белгорода в 01:36, прибытие в столицу — в 16:43.

Поезд № 742 «Ласточка» отправится 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Там будет 10 вагонов вместо пяти. Он будет курсировать ежедневно до 30 августа.

Билеты на дополнительные поезда из Белгорода уже поступили в продажу. Их стоимость фиксированная.