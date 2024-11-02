Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Петербург в Новый год

Во время новогодних праздников между Москвой и Санкт-Петербургом будут запущены дополнительные рейсы поездов «Сапсан», сообщает «Бриф24» .

Российские железные дороги увеличили количество поездов в связи с празднованием Нового года и Рождества.

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будут курсировать дополнительные составы. Из Москвы поезда будут отправляться в 11:30 и 11:40, а из Санкт-Петербурга — в 11:00 и 11:10.

Билеты на новые маршруты уже можно приобрести на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что в ноябре произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2. Это связано с развитием инфраструктуры на участке Москва-Рижская — Подмосковная, а также на станции «Царицыно».