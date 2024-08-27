Дополнительные парковочные места появятся на Новом бульваре в Долгопрудном

Микрорайон Центральный в Долгопрудном считается густонаселенным. Вопрос парковочных мест порой стоит остро. И работа по обустройству парковочных мест в городе ведется активно, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По поручению главы нашего округа Владислава Юдина на Новом бульваре, 7 сейчас проводятся работы по благоустройству и организации дополнительных парковочных мест. Всего здесь будут дополнительно оборудованы 29 машиномест. Работы должны завершиться к середине сентября», — рассказал старший эксперт отдела архитектуры и развития администрации Долгопрудного Дмитрий Миронов.

На ул. Флотская, у домов № 2, 4, 6, в рамках формирования современной городской среды выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий. И в том числе здесь увеличено число парковочных мест с 40 до 70.

И на ул. Нагорная, между домами № 1 и 2 тоже в рамках благоустройства территории была сделана организованная парковка на 54 места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.