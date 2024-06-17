Дополнительная остановка появится на маршруте №13к по просьбам красногорцев.

В конце февраля в городском округе Красногорск был запущен новый маршрут № 13к из д. Сабурово до ж/д ст. МЦД Опалиха. Жители обратили внимание на то, что ввиду отсутствия остановочных пунктов вблизи ЖК «Изумрудные холмы» посадка на него для проживающих была неудобной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По поручению Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова выполнен комплекс работ по обустройству дополнительных посадочных площадок общественного транспорта в микрорайоне Изумрудные холмы.

Реализация данного проекта позволит улучшить транспортную доступность, а жители ЖК «Изумрудные холмы» смогут быстрее добираться и осуществлять посадку на маршруты общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.