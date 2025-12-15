Домодедово утвердило программу ремонта дорог на 2026 год с акцентом на села

Администрация городского округа Домодедово утвердила программу ремонта автомобильных дорог на 2026 год, приоритет будет отдан сельским территориям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Домодедово основной акцент при ремонте дорог сделают на сельских территориях. Власти планируют поэтапно повышать категории дорог: сначала переходить от грунтовых путей к переходным, затем — к асфальтобетонному покрытию.

Глава округа Евгения Хрусталева пояснила, что разветвленная дорожная сеть не позволяет решить все проблемы одновременно. Программа формируется с учетом мнения жителей, плотности застройки, наличия социально значимых объектов, а также нагрузки и износа покрытия.

В 2025 году основное внимание уделялось ремонту дорог в городской черте. С полным списком дорог, включенных в программу на 2026 год, можно ознакомиться на сайте администрации Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.