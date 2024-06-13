Пешеходную дорожку благоустроили в деревне Спасское Ленинского округа

В деревне Спасское Ленинского городского округа благоустроили пешеходную дорожку, которую жители ждали 8 лет. Это удалось сделать благодаря обращению в суд о наложении сервитута и совместным усилиям местных жителей и администрации муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба главы округа.

«Это единственная пешеходная коммуникация, которая позволяет из деревни через микрорайон „Новый“ дойти до Расторгуевской части Видного, а значит попасть на остановку общественного транспорта, на железнодорожную станцию, в больницу и в парк. Народная тропа, которая была удобна людям, проходила по земле Россельхозакадемии, но не использовалась по назначению. Мы обратились в суд о наложении сервитута, и суд встал на сторону жителей», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он подчеркнул, что вопрос удалось решить в том числе благодаря настойчивости местных жителей и старосты деревни. Финансирование работ было предусмотрено местным бюджетом. Первый этап реализации провели еще в прошлом году, но после зимней эксплуатации был выявлен ряд дефектов — деформация асфальтового покрытия, проседание бордюрного камня и другие. Весной подрядчик устранил проблемы в рамках гарантийных обязательств.

В ходе рабочего визита в Спасское в мае 2024 года Станислав Каторов также поручил привести в порядок территорию вдоль пешеходной дорожки, после чего сюда завезли грунт и высадили кустарники. К благоустройству подключились и сами местные жители — высадили цветы, установили скамейки. Кроме того, по поручению главы муниципалитета прорабатывается вопрос выделения участка под организацию спортивной площадки в деревне Спасское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.