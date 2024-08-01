Доехать из Подольска до Москвы будет комфортнее и быстрее на поездах МЦД-2

В Подольске с 3 августа будет отменен маршрут «Дубровицы — Москва (метро «Лесопарковая»)», об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для жителей поселка Дубровицы и мкр. Юбилейный, Юго-Западный и Кузнечики действует альтернативный маршрут № 65 из поселка Дубровицы до станции МЦД Подольск. На данном маршруте увеличится количество автобусов, они будут курсировать чаще. Кроме того, пассажирам, следующим в столицу через МЦД, это позволит сэкономить время и деньги.

Первый рейс на маршруте № 65 будет отправляться в 5:15 от п. Дубровицы, а последний — в 23:20 от ст. МЦД Подольск.

Добраться, например, до метро «Севастопольская» в час пик можно быстрее на 13 минут. А стоимость проезда выйдет на 42 рубля дешевле за счет бесплатной пересадки с МЦД на метро при оплате картой «Тройка».

На маршрутах действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.